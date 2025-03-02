Силы обороны Украины уничтожили 'Солнцепек' и склад боекомплекта армии РФ возле Селидово. Видео

Воины Вооруженных сил Украины в районе города Селидово Донецкой области уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Также был ликвидирован склад с российскими боеприпасами, заряжающая машина и экипаж системы.

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Об этом рассказали в Telegram-канале 412 отдельного полка беспилотных систем "Nemesis" Сил беспилотных систем ВСУ. Именно его бойцы вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны Украины, которые пожелали остаться неназванными, нанесли потери врагу.

В "Nemesis" показали уникальные кадры разведки и раскрыли подробности поражения перечисленных целей.

"Данная операция наглядно демонстрирует какой ущерб наносит качественное взаимодействие разных подразделений ВСУ. А главное – это напоминание для врага, что ему не спастись, даже в глубоком тылу или хорошо замаскированных тайниках", – говорится в сообщении.

Уничтоженный российский "Солнцепок" – это тяжелая огнеметная система залпового огня, использующая термобарические или зажигательные боеприпасы. Данная машина используется противником против украинской пехоты и легкобронированной техники.

Я сообщал OBOZ.UA, ранее украинские военнослужащие нанесли удар по расположению российских оккупационных войск в городе Селидово Донецкой области. По предварительным данным, целью атаки стал штаб 35-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

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