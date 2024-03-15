Силы обороны Украины возобновили контроль над 24 позициями на востоке: появились данные о потерях врага

Пока пропагандисты РФ распространяют, в частности, и на западную аудиторию сообщения об "успешных действиях российской армии" и ее продвижении в Украине, украинские воины спокойно и методично делают свою работу. За последнюю неделю только на востоке нашего государства Силы обороны вернули под свой контроль 24 позиции, ранее захваченные захватчиками.

Потери оккупантов в живой силе при этом превысили 2 тысячи человек, захватчики также лишились 1044 единиц военной техники и вооружений, включая БПЛА и почти четыре десятка складов боеприпасов. Об этом сообщил пользователь сети Х с ником "Сергей Нещадым", по данным Укринформа, являющийся действующим офицером украинской военной разведки.

Он опубликовал видео, в начале которого процитированы тезисы об "успехах" российской оккупационной армии в Украине от российских пропагандистов. Также он показал, как выглядят эти "успехи" в камерах украинских дронов.

"В результате "успешных действий российской армии" за период с 9 по 14 марта 2024 только на восточном направлении Силы обороны Украины возобновили контроль над 24 позициями", – отметил автор сообщения.

Кроме того, захватчики активно теряли свою технику и вооружение. Так, за неполную неделю ряды врага благодаря усилиям украинских воинов были прорежены на 2039 боевиков.

Впечатляют также темпы "демилитаризации" в течение указанного периода. С 9 по 14 марта захватчики потеряли:

танков – 11

боевых бронемашин – 53

артиллерийских систем – 67

средств ПВО – 5

средств РЭБ – 18

технических средств наблюдения – 6

БПЛА –785

автомобильной техники – 98

тяжелых огнеметных систем – 1.

Кроме того, в воздух взлетели 39 складов боеприпасов российских захватчиков.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором российский оккупант пожаловался на мощное давление ВСУ на левобережье Херсонщины. Он рассказал, что только в его подразделении вследствие ударов украинских воинов ликвидированы несколько десятков захватчиков, все остальные без исключения получили ранения разной тяжести.

Поэтому шанс вырваться из "кошмара" даже в госпиталь он считает незаурядным везением.