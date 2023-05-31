Силы обороны уничтожили 18 кораблей и катеров РФ: командующий ВМС ВСУ рассказал подробности

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России наши войска уничтожили 18 вражеских кораблей и катеров. Для ликвидации этих целей в Черном море защитники использовали разные методы и оружие.

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Об этом военный рассказал в эфире издания "Укринформ". При этом он отметил, что потопленных судов захватчиков может быть на порядок больше.

"По всем сведениям мы видели, что 18 кораблей и катеров были уничтожены силами обороны. Это не только корабли и катера, уничтоженные ВМС, но и корабли, уничтоженные Сухопутными войсками, другими подразделениями", – заметил Неижпапа.

Он указал, что ВМС уничтожили один десантный катер типа "Серна" и несколько десантных катеров типа "Раптор", которые оккупанты использовали для операций по захвату острова Змеиный.

"Остальные корабли сейчас находятся в портах, подконтрольных РФ", – сказал Неижпапа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что минобороны РФ решило в очередной раз потешить россиян виртуальными победами в войне против Украины. На этот раз оккупационная армия в своих фантазиях уничтожила корабль Военно-Морских сил Украины "Юрий Олефиренко".

Не до конца оболваненные кремлевской пропагандой россияне начали требовать фото с доказательствами уничтожения корабля. Причем в РФ упрекнули, что оборонное ведомство не опубликовало даже спутниковых снимков.