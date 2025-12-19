Силы обороны уничтожили бронетехнику РФ, которую враг собирал для штурма на Покровском направлении. Видео

Силы обороны Украины уничтожили массовое скопление бронированной техники российских оккупационных войск возле Покровска. Ее противник планировал использовать в штурмовых действиях на Покровском направлении.

Об этом сообщили в Telegram-канале 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там отметили, что технику врага обнаружили благодаря данным от разведки 7-го корпуса ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра" во взаимодействии с Группировкой войск ДШВ и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП "Скала".

В ДШВ показали кадры спецоперации по поражению скопления техники противника.

По результатам успешно реализованной специальной операции Сил обороны Украины ударные борта ОЗСП "Lasar's Group" Нацгвардии Украины уничтожили:

– зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) – 1 ед.

– танк – 2 ед.

– боевая бронированная машина – 1 ед.

– военный автотранспорт с боекомплектом – 1 ед.

Также борты "Lasar's Group" поразили:

– танк – 5 ед.

– боевая бронированная машина – 6 ед.

– военный автотранспорт – 2 ед.

– легкий автотранспорт – 4 ед.

Как сообщал OBOZ.UA, в западной части Покровска продолжаются бои за промышленную зону, где российские штурмовые группы пытались закрепиться. Подразделение "Специалисты" проводит зачистку территории, уничтожая живую силу противника и не давая ему продвинуться дальше. Ход боев зафиксировали на видео.

