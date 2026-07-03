Силы обороны уничтожили очередной мост в оккупированном Крыму: первые подробности

Украинская армия нанесла удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в районе поселка городского типа Красногвардейское под Симферополем во временно оккупированном Крыму. Масштаб последствий атаки уточняется.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Объект использовался для военной логистики, переброски личного состава, оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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Кроме того, была поражена станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки во временно оккупированном Крыму, а также подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.

Кроме того, были поражены пункт управления дронами-камикадзе в районе Украинска Донецкой области и командный пункт противника в районе Новгорода Запорожской области.

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Кроме того, в Генштабе добавили, что в ходе дополнительной оценки подтверждено разрушение 29 июня 2026 года двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского в Запорожской области и разрушение 1 июля 2026 года трех пролетов моста через Калку в районе Гранитного в Донецкой области.

"Эти мосты используются оккупантами для военной логистики, переброски живой силы, подвоза вооружения и боеприпасов", – отмечают в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня и в ночь на 29 июня ВСУ нанесли удары по трем мостам, которые оккупанты использовали для обеспечения логистики на временно оккупированных территориях. Под удар попали автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области.

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