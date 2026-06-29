ВСУ нанесли удар по трем важным мостам на оккупированной территории: они использовались для обеспечения логистики армии РФ

28 июня и в ночь на 29 июня Силы обороны Украины нанесли удары по трем мостам, которые оккупанты использовали для обеспечения логистики на временно оккупированных территориях . Под удар попали автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. По информации Сил обороны, пораженные мосты использовались российскими войсками для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Вместе с тем гауляйтер временно оккупированного Новоазовска Василий Овчаров подтвердил, что после ночной атаки частично разрушен мост через реку Грузский Еланчик. По его словам, одна сторона переправы полностью разрушена. Другая часть непригодна для движения после предыдущего удара, нанесённого две недели назад.

На момент публикации мост открыт только для пешеходов. Для проезда на другой берег города оккупационная администрация предлагает использовать объезд через село Гусельщиково.

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Какие еще военные объекты были поражены

Помимо мостов, украинские подразделения нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов в районе Новосвитовки Луганской области.

Также под удар попали три пункта управления БПЛА в районах Гуляйполя Запорожской области, Тьоткино Курской области РФ и Бахмута Донецкой области. Кроме того, атаке подвергсяпункт управления подразделения РЭБ вблизи Великой Новоселки Донецкой области.

Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение двух объектов, обеспечивавших военную связь, в районе населенного пункта Миняево Московской области РФ. На одном из них 26 июня Силы обороны уничтожили здание, еще одно получило значительные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская военная разведка продолжает систематически ослаблять логистику российских войск во временно оккупированном Крыму. В течение июня зафиксирована серия ударов по ключевым объектам, обеспечивающим снабжение и передвижение техники противника.

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