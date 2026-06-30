29 июня 2026 года. Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае продолжает гореть после комбинированного удара, нанесённого с использованием беспилотных летательных аппаратов. Профильный российский ресурс Neftegaz(.)ru обнародовал подробную информацию о повреждениях, согласно которой выведены из строя три атмосферные колонны первичной перегонки нефти и одна вакуумная установка.

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Повреждены эстакады и резервуарный парк: 15 резервуаров имеют нарушения герметичности и деформации корпуса. Это составляет как минимум половину крупных емкостей хранения, поскольку общее количество крупных резервуаров на этом предприятии не превышает двадцати. Уничтожение всех трех атмосферных колонн означает полную остановку первичного цикла переработки нефти, без которого дальнейшее функционирование завода невозможно.

Вакуумная установка обеспечивает второй этап переработки тяжелых остатков, и ее потеря критически сокращает возможности выпуска светлых нефтепродуктов. Повреждение эстакад – трубопроводов, кабельных трасс и насосного оборудования – блокирует технологическую способность даже при условии сохранности основных агрегатов. Потеря 15 резервуаров сокращает общий объём хранения как минимум на 50%, что автоматически обрушивает логистику слива, накопления и отгрузки бензина, дизельного топлива и мазута. Без резервных объемов хранения предприятие не может обеспечивать непрерывность технологического цикла: продукт некуда сливать, производство вынуждено останавливаться или работать с недопустимым снижением производительности.

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Изготовление одной атмосферной колонны в условиях санкций требует от одного до двух лет, полное восстановление Славянского НПЗ оценивается в период до трех лет. Частичное восстановление функциональности возможно не ранее чем через 6–12 месяцев, однако и оно маловероятно из-за гарантированного повторного поражения на этапе ввода мощностей в эксплуатацию.

Одновременно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение трех мостов в ночь с 28 на 29 июня. Автомобильный мост через реку Грузкий Еланчик в районе Новоазовска Донецкой области подвергся повторному удару и частично обрушился, одна полоса движения стала полностью непригодной. Оккупационная администрация официально признала факт разрушения и организовала объезд через Гусельщиково. Мост является частью трассы М-14 (Р-280), основной транспортной артерии Вооруженных сил РФ на оккупированных территориях юга Украины, которая соединяет Таганрог с Бердянском, Мелитополем и левобережной Херсонской областью, выполняя функцию ключевого логистического маршрута в Крым. Разрушение этого объекта оказывает непосредственное влияние на подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и личного состава на южный фронт.

Спутниковые системы NASA ранее фиксировали тепловые сигнатуры пожара в точке удара. В Запорожской области полностью разрушен мост в Васильевке, который служил единственной переправой для снабжения передовых подразделений противника. После удара украинские силы поразили строительный бульдозер, который противник рискнул перебросить для восстановления сообщения. Отдельно зафиксировано уничтожение двух железнодорожных мостов в Луганской области, которые использовались для переброски военной техники, вооружения и материально-технических средств. В Крыму, на юго-востоке полуострова в районе Ичкоя, поражен железнодорожный мост на направлении от Керчи к Симферополю и Севастополю; это двадцать вторая атака на крымские мосты за последние двадцать два дня. Характер разрушений – сквозные провалы пролетов и полное обрушение полотна – указывает на применение беспилотных летательных аппаратов с боевыми частями массой до 200 кг, вероятно, термобарического типа, в частности специализированных средств с двойной боевой частью. Это новейшие системы, не являющиеся аналогами управляемых авиабомб, поскольку обеспечивают точное наведение оператором и гарантированное разрушение опорных конструкций. Ни одно из поврежденных сооружений не подлежит быстрому восстановлению, а любые попытки ремонтных работ немедленно пресекаются повторными ударами.

Ударная кампания по мостам ведётся параллельно с систематическим уничтожением подвижного состава. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало видео операции с применением новейших тактических беспилотников, предварительно идентифицированных как модернизированные средства типа RAM 2X. В результате одного налета была поражена радиолокационная станция "Каста-2Е2", функцией которой является обнаружение малоразмерных воздушных целей и передача данных на зенитно-ракетные комплексы. Поражение этой РЛС продолжает процесс последовательного демонтажа эшелонированной системы противовоздушной обороны в Крыму. Чем больше уничтожено стационарных РЛС, тем быстрее выводятся из строя новые, поступающие небольшими партиями и не успевающие интегрироваться в целостную систему.

Далее были уничтожены шесть топливозаправщиков, два грузовых локомотива, три железнодорожные цистерны с топливом и военная техника в эшелоне. Поражение локомотивов и цистерн подтверждает переход к специализированной охоте на железнодорожное сообщение в качестве альтернативы автомобильному транспорту, который ранее уже был признан слишком уязвимым. Удар по эшелону с военной техникой является третьим железнодорожным объектом в рамках одной операции, что подтверждает системность подхода. Количественные показатели за сутки: по данным Генерального штаба, только за последние сутки уничтожено 477 единиц автотранспорта противника, что многократно превышает среднестатистический показатель, который ранее не превышал 100 единиц. За период с начала мая зафиксировано 784 видеоподтверждения поражения логистических целей. В мае среднесуточное количество таких видео составляло 7, в июне оно выросло до 19. Из них 242 удара геолоцированы на участке от Донецка до Мариуполя и Мелитополя. Это означает, что логистика противника в полосе глубиной более 100 км превращается в зону сплошного поражения, где любое движение транспортных средств сопровождается высокой вероятностью уничтожения.

Совокупным следствием ударов по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим цепочкам является топливный кризис, приобретший общенациональный масштаб на территории России. По оценке Reuters, выпуск бензина в России к концу июня упал на 25% в годовом исчислении. Российские грузоперевозчики официально предупреждают клиентов о росте цен из-за нехватки топлива. Абсолютное большинство клиентов не имеет альтернативы автомобильному транспорту. Очереди на автозаправочных станциях наблюдаются от Москвы до Хабаровска, время ожидания достигает 12 часов и более, фиксируются массовые драки из-за топлива. В оккупированном Крыму ситуация квалифицируется как коллапс: топливо отсутствует в свободной продаже, цены на черном рынке достигли 300 рублей за литр, что в пять раз превышает докризисный уровень. Поставками занимаются военнослужащие ВС РФ с последующей перепродажей через спекулянтов. Местные интернет-провайдеры не внесены оккупационными властями в перечень критически важных служб и не получают лимитов на топливо для генераторов, что вызывает системные перебои со связью. Электроснабжение нестабильно из-за постоянных ударов; 29 июня впервые был нанесён удар по энергомосту с Таманского полуострова, что означает начало кампании по физическому отключению энергосистемы Крыма от российской. В результате на полуострове останавливаются предприятия, происходят массовые увольнения, аграрный сектор теряет возможность полива и сбора урожая из-за отсутствия дизельного топлива для водонапорных насосов.

Бункерные хроники

На фоне того, как в РФ ярко пылает тыл, кремлевский вождь выкатил очередную порцию сказок для своего карманного пропагандиста Зарубина и послушного стада из "Единой России". По версии деда, дефицит топлива в стране – это да, "мелочи", взорванные заводы восстанавливаются в мгновение ока, а регулярные удары по НПЗ – вообще "просто бессмысленная информационная операция".

Ага, конечно. Расскажите это Воронежскому заводу ВПК, который после шести попаданий просто вышел из строя вместе с цехами и полностью остановился. Аналогичный "горячий привет" от ракет Storm Shadow и "Фламинго" закрыл предприятия в Брянске, Волгограде и Чебоксарах. Московский и Нижегородский НПЗ тоже так "восстановились", что остановили свои основные установки первичной переработки нефти и ушли на отдых как минимум до конца года, а никаких дублирующих мощностей у них нет и близко.

Географический кретинизм на службе Кремля

С картами в бункере вообще какая-то беда, ведь Герасимов, похоже, рисует их фломастерами прямо на обоях. Пока Путин гордо отчитывается о "ежедневном продвижении по широкому фронту" в Запорожье, реальные карты Deep State за весь июнь не зафиксировали там ни одного движения. Более того, дед видит до Славянска "всего 8 км", хотя в реальном мире туда предстоит пробиваться от 15 до 20 км сквозь железобетонную оборону ВСУ.

С Купянском вообще случился острый приступ склероза, потому что сейчас у него вдруг стало "от 2,5 до 4 км", хотя ещё в прошлом году этот же деятель и его Генштаб кричали о полном контроле над городом и окружении 15 украинских батальонов. Ну а рассказы о "2 км до окружения ВСУ у реки Оскил", когда до берега на самом деле ещё добрых 12 км – это вообще высшая лига фантастики.

В итоге кремлевская виртуальная география стабильно занижает расстояния на 10–20 км в пользу ВСУ. То ли Генштаб РФ систематически кормит царя туфлой, то ли он сам заперся в Нарнии и отказывается оттуда выходить.

Отдельный комедийный номер – это "эпическая дипломатия". Путин так долго бил себя в грудь из-за каких-то там тайных договоренностей в Анкоридже, пока госсекретарь США Марко Рубио публично не объяснил, что это были просто разговоры и никто России ничего не должен. После такого пощечины дедушке пришлось жалко оправдываться, что "дух Анкориджа не воплотился в документы", что на языке реального мира означает обычный тотальный провал и дипломатическое поражение.

Топливный коллапс и логистика в стиле "все пропало"

Пока царь витает в облаках, российская военная машина уверенно катится в ад благодаря стратегии ВСУ, которая работает как часы. Одновременное уничтожение мостов, железных дорог, НПЗ и ПВО преследует простую цель – свести на нет снабжение южной группировки и устроить Крыму незабываемый логистический кошмар. Лучший помощник Украины здесь – сам Путин, ведь из-за своих галлюцинаций он неспособен адекватно оценить ситуацию, что только ускоряет крах его собственной армии.

Даже официальные оккупационные приспешники уже не могут скрыть масштабов катастрофы, признавая взорванный мост в Новоазовске и вводя ограничения на трассе Р-280. Контроль над ключевыми коммуникациями теряется уже даже на уровне отчетов. Между тем бензиновый апокалипсис настолько "некритично" вышел из-под контроля, что топливный кризис перекинулся с оккупированных территорий на всю Россию. И подорожником это не залечишь, потому что заводы физически разнесены в щепки, а импортные запчасти, находящиеся под санкциями, почему-то не растут на березах.