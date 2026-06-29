Дебензинизация оккупантов: в ГУР показали, как уничтожают логистику врага в Крыму. Видео

Украинская военная разведка продолжает систематически ослаблять логистику российских войск во временно оккупированном Крыму. В течение июня была зафиксирована серия ударов по ключевым объектам, обеспечивающим снабжение и передвижение техники противника.

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В ГУР показали видео с результатами этой работы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Удары по военной логистике

Как отмечают в разведке, спецподразделение "Примары" проводит целенаправленную операцию по уничтожению военной инфраструктуры российской группировки на полуострове. Основная цель – затруднить поставки топлива, техники и вооружения.

После серии атак оккупационные силы испытывают значительные трудности с обеспечением своих подразделений, в частности на железнодорожных маршрутах.

Какие потери понес враг

По данным ГУР, только в течение июня 2026 года был нанесен удар по ряду важных целей. Среди них – радиолокационная станция "Каста-2Е2", которая используется для контроля воздушного пространства.

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Также уничтожено или выведено из строя шесть топливозаправщиков, что существенно сказывается на мобильности войск. Кроме того, поражены два грузовых локомотива и три цистерны с топливом.

Украинские силы также атаковали военную технику, находившуюся в железнодорожном эшелоне.

Последствия для оккупационных сил

В разведке отмечают, что такие удары носят системный характер и направлены на постепенное истощение ресурсов противника. Потеря логистических возможностей затрудняет оперативную переброску техники и обеспечение передовых подразделений.

Особенно критичными являются потери топлива и транспортной инфраструктуры, ведь именно они обеспечивают функционирование всей военной машины.

В ГУР подчеркивают, что операции на территории временно оккупированного Крыма будут продолжаться и в дальнейшем. Украинские силы последовательно работают над сокращением военного присутствия России на полуострове.

Напомним, удары украинских военных по логистическим маршрутам российской армии на юге затруднили снабжение оккупантов. Из-за этого россияне вынуждены искать новые пути снабжения, а также вводить ограничения на использование отдельных ресурсов.

Украинскиевоенные усилили контроль над одной из ключевых логистических артерий российских оккупантов – трассой Донецк–Мариуполь. Благодаря активной работе дронов под удары регулярно попадает техника и транспорт противника.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали проблемы оккупантов на Запорожском направлении фронта в Украине. По итогам последней недели боевых действий зафиксировано уничтожение живой силы, техники и укрытий противника.

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