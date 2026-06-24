Вводятся ограничения на использование боеприпасов и топлива: в ВСУ рассказали о последствиях ударов по логистике противника

Удары украинских военных по логистическим маршрутам российской армии на юге затруднили снабжение оккупантов. Из-за этого россияне вынуждены искать новые пути снабжения, а также вводить ограничения на использование отдельных ресурсов.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, Силам обороны пока не удалось полностью перекрыть логистику противника . Несмотря на это, нанесенные удары вынудили российское командование перестраивать систему снабжения.

Пресс-секретарь отметил, что оккупанты ввели ограничения на использование боеприпасов. По информации разведки, отдельные артиллерийские подразделения РФ, действующие на южном направлении, уже получили соответствующие лимиты.

Кроме того, по данным разведки, российские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов, что также сказывается на обеспечении подразделений.

Волошин добавил, что изменения коснулись и перевозки личного состава. Если раньше для этого использовались колонны и грузовой транспорт, то теперь противник все чаще использует легковые автомобили и единичные машины. По словам Волошина, это свидетельствует об осложнении логистики на передовой.

Главные истории дня

Напомним, украинские военныеусилили контроль над одной из ключевых логистических артерий российских оккупантов — трассой Донецк–Мариуполь. Благодаря активной работе дронов под удары регулярно попадает техника и транспорт противника.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали проблемы оккупантов на Запорожском направлении фронта в Украине. По итогам последней недели боевых действий зафиксировано уничтожение живой силы, техники и укрытий противника.

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