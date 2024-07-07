Силы обороны уничтожили САУ 'Пион' в Белгородской области. Видео

Украинские воины продолжают наносить урон российским оккупантам уже на территории РФ. Так, с помощью дронов они поразили российскую 203-мм самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион" в Белгородской области.

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Угрозу для Харьковщины ликвидировало подразделение Requiem group Сил специальных операций. Видео уничтожения артсистемы опубликовал волонтер и блогер Сергей Стерненко.

"Поражена очень жирная цель — САУ 2С7 Пион на территории БНР. Воины подразделения Requiem groupСил специальных операций с помощью ваших длинных дронов нанесли удары по российской крупнокалиберной (203 мм) самоходной артиллерийской установке, которая обстреливала Харьковщину", – написал он.

Тем временем портал "Милитарный" добавляет, что обнаружить и поразить вражеский "Пион" с помощью FPV-дрона помогли полученные на поле боя навыки украинских защитников: САУ оккупанты расположили на хорошо замаскированной позиции.

Там также объяснили, почему именно эта САУ считается "очень жирной целью".

"Самоходная артиллерийская система 2С7 "Пион" является самой дальнобойной ствольной артиллерийской системой в составе российской армии и способна вести огонь на дальности свыше 30 км. Такая дальность недостижима для артиллерийских систем советского образца, а также некоторых западных систем, при использовании обычных осколочно-фугасных снарядов", – говорится в сообщении.

Учитывая вышесказанное, вести против "Пионов" контрбатарейную борьбу – задача не из простых. Справиться с ней могут реактивные системы или FPV-дроны с увеличенной дальностью полета, как в этом случае.

Напомним, утром 7 июля стало известно, что в Воронежской области прилетело по складу боеприпасов. По версии губернатора региона область атаковали "несколько БпЛА", однако российская ПВО их якобы "обнаружила и уничтожила".

В то же время Гусев сообщил о "происшествии с украинским БпЛА": по его версии, остатки сбитого дрона упали на "один из складов", в результате чего там вспыхнул пожар и началась детонация "взрывоопасных объектов".

В населенном пункте, где детонирующие боеприпасы уже начали жечь и крушить недвижимость россиян, объявили режим ЧС, местных жителей эвакуируют.

Между тем, россияне сбрасывают в сеть все больше видео с последствиями детонации и опровержением лжи относительно сбивания БпЛА.

По данным источников, склад, детонация на котором продолжается почти весь день, уничтожили дроны СБУ. С него ракеты, снаряды для танков и другое вооружение захватчики поставляли на фронт.