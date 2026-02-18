Силы обороны увеличили 'серую зону' на юге и отбросили оккупантов, – Волошин

Силы обороны Украины провели серию контратакующих и штурмовых действий на юге, в результате чего уменьшили "серую зону" и отбросили российские подразделения, пытавшиеся закрепиться вблизи ряда населенных пунктов. Операции продолжаются в рамках спланированного комплекса мероприятий с привлечением артиллерии, дронов и средств РЭБ.

Об этом сообщает представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Информацию обнародовало информагентство Укринформ.

Украинские подразделения уменьшили "серую зону" в районах Вишневое, Вербово и Терновое. Это стало возможным благодаря контратакующим действиям, которые не позволили противнику закрепиться на этих направлениях и отбросили его группы.

Спикер уточнил, что на Гуляйпольском и Александровском направлениях за прошедшие сутки зафиксировали 27 разведывательно-поисковых и штурмовых эпизодов, часть из которых имела контратакующий характер.

Силы обороны действуют системно: одновременно применяются беспилотники, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы остановить врага и оттеснить его на отдельных участках фронта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на южном отрезке фронта защитники Украины воюют против трех-четырех российских армий. Сейчас захватчики перегруппировывают силы, стремясь оккупировать Гуляйполе.

