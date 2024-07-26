Силы обороны уверенно сдерживают давление российских войск: произошло 107 боевых столкновений - Генштаб

Проходит восемьсот восемьдесят четвертые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг пытается проводить наступательные действия, но несет значительные потери. Украинские защитники мужественно сдерживают натиск окупантов, жестко отвечая на их попытки продвинуться вперед, уничтожая их личный состав и военную технику.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 26 июля 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 107 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты девять раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска, Глубокого и Слобожанского. Ситуация под контролем наших войск. Еще идет один бой у города Волчанск.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции. Успешно отражены четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Табаевка и Стельмаховка. Недалеко от этих же населенных пунктов два боеприкосновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска предприняли 10 атакующих попыток вблизи Новоегоровки, Новосергеевки, Невского и Тернов. Продолжается сражение в районе Невского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении агрессор провел три штурмовых действия недалеко от Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться были напрасны.

На Краматорском направлении наши войска остановили шесть атак противника близ Часового Яра и Григорьевки. Два боестолкновения еще не закончены. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении россияне пытались 11 раз вклиниться в наши оборонные рубежи возле населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк. Отражены восемь атак, три – еще продолжаются.

На Покровском направлении враг атакует наиболее интенсивно. Здесь с начала суток совершалось 30 штурмов со стороны россиян, почти половина из них продолжаются у населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

За попытки продвигаться на этом направлении оккупанты платят высокую цену. Потери противника с начала суток составляют 187 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, пушка, две бронемашины, 14 единиц автомобильной техники и два мотоцикла. Среди поврежденной техники врага САУ 2С1, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

На Кураховском направлении захватчики пытались 14 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковеевка, продолжается три боеприкосновения вблизи Красногоровки. Сегодня наши воины на направлении обезвредили 46 захватчиков и уничтожили танк и две бронемашины.

В Времивском направлении захватчики начали девять атак в районах Водяного и Урожайного. Семь из них еще продолжаются. Враг концентрирует усилия в сторону Старомлиновки.

На Ореховском направлении потерпели неудачу пять атак противника у Малой Токмачки, Роботиного и Новоандреевки.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ рвутся в Покровск, не считая тяжелых потерь. Самые ожесточенные бои идут в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного и Часового Яра.

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