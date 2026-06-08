Силы обороны в мае освободили почти на 100 кв. км больше, чем потеряли: Сырский рассказал об успехах

Российские оккупационные войска и дальше давят по всему фронту. Однако украинские воины стойко держат оборону, уничтожают оккупантов и наносят удары по врагу на оперативной и стратегической глубине.

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На отдельных участках Силы обороны сохраняют инициативу и в течение мая освободили от оккупантов на 100 кв км украинской земли, чем врагу удалось захватить. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

В мае украинские воины освободили больше территории, чем смог захватить враг

Сырский заявил, что, несмотря на все усилия, в мае враг так и не смог сломить волю украинского войска и прорвать линию обороны Украины на фронте.

"Несмотря на постоянное давление противника, Вооруженные Силы Украины продолжают стойко удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине. Именно таковы главные итоги деятельности нашего войска в мае, которые мы проанализировали во время ежемесячного итогового совещания", – отметил главком ВСУ.

Ситуацию, сложившуюся на фронте, Сырский назвал "сложной и динамичной". Россияне не оставляют попыток продвигаться на востоке и юге нашего государства. И количество боевых столкновений в мае существенно возросло.

По оценкам главкома, самые горячие бои идут сейчас на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. И кое-где наши защитники не только обороняются, но и теснят оккупантов.

"Силы обороны продолжают сохранять инициативу на отдельных участках. По результатам активных действий в мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти +100 квадратных километров в нашу пользу. Всего с начала года освобождено более 600 квадратных километров украинской земли", – написал главнокомандующий.

Он также отметил успехи Сил обороны в уничтожении вражеских целей.

"В течение месяца наши войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам противника. Подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей и, по подсчетам Командования Сил беспилотных систем, обезвредили более 30,5 тысяч российских военнослужащих, а средства Front и Middle продолжили системно уничтожать российские штабы, арсеналы", – рассказал Сырский.

Он также отметил впечатляющие результаты кампании дальнобойных ударов в мае, потери от которых для агрессора превысили один миллиард долларов.

"Средствами Deep Strike в течение месяца поражено 111 вражеских объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и топливной инфраструктуры, которые работают на армию России. Прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные противнику в результате операций Deep Strike в мае, составили около 1,058 млрд. долларов", – подчеркнул главком ВСУ.

Вспомнил он и об успешных атаках по "сердцу" государства-агрессора – Москве.

"Впервые в рамках единого замысла была реализована серия успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории Москвы и Московской области. Это еще раз подтвердило способность Сил обороны наносить ощутимые потери противнику далеко за линией фронта", – поделился достижениями украинского войска Сырский.

Похвалил он также защитников неба над Украиной.

"Важную работу выполнили силы и средства противовоздушной обороны. В мае они уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов противника. Вместе с тем Украина и в дальнейшем нуждается в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним. Каждая перехваченная цель — это спасенные жизни наших граждан", – говорится в сообщении.

Военно-морские силы в течение мая для обеспечения безопасности гражданского судоходства в зоне боевых действий провели около 1500 мероприятий, что позволило обеспечить проход 633-х судов в порты "Большой Одессы" и реки Дунай.

"Заслушал также доклады о мерах восстановления боеспособности наших воинских частей и подразделений, инженерно-фортификационных работ, логистического обеспечения, состояния правопорядка в Вооруженных силах. По результатам совещания определил задачи для всех составляющих Вооруженных сил Украины на ближайший период. Спасибо украинским воинам за стойкость, профессионализм и ежедневную боевую работу. Слава Украине!" –– завершил сообщение Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом аналитическом материале ISW аналитики констатировали, что украинские удары нарушают логистику врага и вызвали коллапс в Крыму.

Также они обратили внимание на панические настроения, которые охватили z-блогеров.

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