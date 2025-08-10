Силы обороны ведут боевые действия, чтобы вытеснить врага из окрестностей Каменского: какая ситуация сейчас. Карта

Силы обороны Украины удерживают позиции возле Каменского, что в Запорожье. Сейчас украинские воины делают все возможное, чтобы отбросить россиян от населенного пункта.

Усилия направлены на возвращение контроля Украины над Каменским и выбивание врага с позиций, с которых украинским воинам пришлось отступить. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Что известно

По словам Волошина, украинские воины удерживают позиции возле Каменского и принимают меры для возвращения контроля над населенным пунктом.

"Каменское – это довольно важный населенный пункт... Наши позиции там оставались и остаются, и сейчас Силы обороны Украины проводят ударно-поисковые действия для того, чтобы отбросить врага с тех позиций, с которых нам пришлось отойти, и восстановить положение, снова взять под контроль этот населенный пункт", – отметил Волошин.

Он добавил, что российские войска на направлении несут значительные потери.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее в DeepState рассказали, что до Покровска из 150 оккупантов из состава ДРГ дошли только 30. Враг стремился вызвать панику, вместо этого был разгромлен.

Между тем на фоне многочисленных инсайдов о возможных будущих договоренностях США и РФ на Аляске WP сообщило, что Кремль не готов отдать Украине оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Якобы готовность Москвы "обменять" оккупированные территории на юге Украины на Донетчину и Луганщину в их административных границах оказалась дезинформацией.

В то же время Россия стягивает силы на Покровское и Запорожское направления, на оккупированных территориях фиксируется переброска личного состава и техники. Эти приготовления происходят на фоне подготовки саммита на Аляске, что красноречиво свидетельствует о том, насколько Россия "готова" к завершению войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!