Силы обороны вернули контроль над большей частью села Толстое в Донецкой области: появились кадры операции

Воины Вооруженных сил Украины освободили большую часть населенного пункта Толстое в Донецкой области. Защитники 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады круглосуточно уничтожали оккупантов с воздуха и на земле.

Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр", а также пресс-служба 5-й ОВМБр. Также были опубликованы кадры освобождения села.

"Благодаря слаженным действиям бойцов 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады под контроль Вооруженных сил Украины было возвращено большую часть населенного пункта Толстое (Толстой) Донецкой области", – говорится в сообщении.

В 5-й ОВМБр добавили, что защитники днем и ночью неутомимо уничтожали врага с воздуха и на земле, выбивая его с украинской земли шаг за шагом.

"Благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов 5-й ОВМБр удалось достичь этого результата. Вооруженная борьба продолжается!" – говорится в сообщении подразделения.

