Враг усиливает давление на севере Донецкой области: Сырский посетил украинские подразделения и рассказал о ситуации. Фото

Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку в подразделения, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области. Он ознакомился с оперативной обстановкой и пообщался с командирами, чтобы получить максимально объективную картину ситуации.

Самыми горячими остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское направления, а также Лиманское. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Что известно

"Посвятил день рабочей поездке в подразделения, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области. Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении. Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят активные ответные действия", – говорится в сообщении.

Сырский отметил, что во время встреч с командирами бригад и корпусов были приняты решения, направленные на укрепление оборонительных позиций и повышение устойчивости войск. Он подчеркнул, что украинская армия продолжает выполнять свою главную задачу – отстаивать и освобождать территорию страны, получая для этого всестороннюю помощь и усиление.

"Вооруженные силы осознают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление. Спасибо нашим воинам, которые в самых сложных условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага", – подчеркнул Сырский.

Что предшествовало

Сейчас села Грузское и Веселое неподалеку Доброполья, где недавно состоялся прорыв россиян, полностью под контролем украинских защитников. Их зачистила и взяла под контроль 93-я бригада "Холодный Яр". В освобождении украинских территорий были использованы и ударные наземные роботизированные комплексы.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" рассказали, что оккупанты продолжают наступать на ряде направлений на востоке Украины: на большинстве из них украинские воины отбивают атаки. Однако у врага есть и успехи: в ВСУ официально подтвердили оккупацию российскими войсками населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Попов Яр.

По данным Генштаба, в направлении Доброполья в Донецкой области продолжаются стабилизационные мероприятия. Оккупанты продолжают сдаваться в плен, только за сутки 17 августа туда попали еще семь российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, военные аналитики отмечают, что Россия не сможет силой быстро захватить остальную часть Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска погрязли в атаках по захвату множества населенных пунктов в регионе, и сегодня им все еще с трудом удается достичь целей некоторых из этих операций.

