Враг понес значительные потери в живой силе: в Генштабе рассказали об успехах Сил обороны на нескольких направлениях

Украинские военные имеют успехи на нескольких направлениях в Донецкой области, в том числе и в Покровске. Нашим бойцам удалось зачистить ряд населенных пунктов и уничтожить личный состав и военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 18 августа. Также Силы обороны пополнили обменный фонд пленными оккупантами.

"С 4 по 17 августа в результате совместных действий частей и подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодезь", – говорится в сообщении.

В результате активных действий в зоне операции россияне понесли ощутимые потери в живой силе. По состоянию на 17 августа они составили:

безвозвратные – 984 военных;

санитарные – 355;

пленные – 37.

Также за этот период украинские подразделения уничтожили и повредили немало военной техники врага:

11 вражеских танков;

8 бронемашин;

112 единиц автомобильной и мототехники;

одну РСЗО;

22 пушки;

106 беспилотников различного типа.

В направлении города Доброполье Донецкой области продолжаются стабилизационные мероприятия. Оккупанты продолжают сдаваться в плен, только за минувшие сутки туда попали еще 7 российских военных.

"Также на прошлой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск. За прошедшие сутки в результате активных действий украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях и закрепились на позициях", – говорится в сообщении.

Напомним, 16 августа в Генштабе сообщили об успехах Вооруженных сил на приграничье Сумщины. В частности, на соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 км. В то же время на Северо-Слобожанском направлении украинские бойцы продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничье Сумщины защитники возводят антидронные тоннели, которые защищают от атак FPV-дронов. Это специально обустроенные конструкции из натянутых сеток, которые помогают безопасно перемещать по дорогам личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт на прифронтовых территориях.

