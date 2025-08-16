Есть продвижение до 2,5 км: ВСУ отчитались об успехах в приграничье Сумщины

Вооруженные силы имеют успехи в приграничье Сумщины. В частности, на соответствующих участках продвижение украинских подразделений составляет от 1 до 2,5 километров.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что на Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения наших населенных пунктов.

В ВСУ также отмечают, что с целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника.

"В частности активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области. Борьба продолжается! Слава Украине!" – резюмировали ситуацию в Генштабе.

Ранее сообщалось, что на Сумщине военная разведка Украины нанесла точечные удары по логистике российских войск. Тем самым враг лишен возможности поставлять боеприпасы, топливо и продовольствие.

В начале августа командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Олег Апостол рассказал, что украинским силам удалось частично стабилизировать ситуацию на Сумщине, где россияне продолжают давить. По его словам, кое-где захватчиков отбрасывают из захваченных ими населенных пунктов. Также он пообещал несколько болезненных для войск РФ сюрпризов, которые могут обеспечить им такие потери, которых они до сих пор не имели.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничье Сумщины защитники возводят антидронные тоннели, которые защищают от атак FPV-дронов. Это специально обустроенные конструкции из натянутых сеток, которые помогают безопасно перемещать по дорогам личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданский транспорт в прифронтовых территориях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!