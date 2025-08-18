В ходе саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин сказал президенту США Дональду Трампу, что его оккупационная армия может захватить всю Донецкую область. Однако врагу удастся это сделать лишь в том случае, если Украина уступит требованию Путина и выведет войска из оставшейся части региона.

Утверждение Путина о том, что российские войска неизбежно захватят всю Донецкую область, если война продолжится, является ложным. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путин не смог реализовать свои планы за 12 лет

Военные аналитики заявили, что российская кампания по захвату всей Донецкой области продолжается с момента первого вторжения РФ в 2014 году и остается незавершенной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пыталась, но не смогла захватить всю Донецкую область за последние 12 лет боевых действий на востоке Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году российские войска увязли в операциях по захвату множества населённых пунктов в Донецкой области, и сегодня им всё ещё с трудом удаётся достичь целей некоторых из этих операций. Захват остальной части Донецкой области, скорее всего, займёт у российских войск несколько лет.

Москве плевать на свои потери

Российские войска традиционно тратили много времени на дорогостоящие операции по захвату укреплённых районов или городских зон на востоке Украины, что далеко от заявлений Путина о быстром продвижении. В 2024–2025 годах российские войска провели четыре заметные операции на востоке Украины, которые иллюстрируют, насколько сложно будет российским войскам захватить всю Донецкую область силой.

В середине июня 2024 года российские войска провели целенаправленную операцию по захвату Торецка Донецкой области. Оккупанты начали эту операцию недалеко от позиций, которые они занимали до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Российская кампания за Часов Яр в Донецкой области началась в мае 2023 года после того, как российские войска захватили Бахмут (к востоку от Часова Яра), и активизировали усилия по захвату Часова Яра в апреле 2024 года. Министерство обороны России заявило, что российские войска завершили захват Часова Яра 31 июля 2025 года, хотя ISW пока не обнаружил доказательств того, что российские войска полностью захватили населённый пункт.

В целом оккупантам потребовалось 26 месяцев, чтобы продвинуться примерно на 11 километров от Бахмута до западной окраины Часова Яра. Российские войска начали попытки захватить Покровск Донецкой области в феврале 2024 года после захвата Авдеевки и предприняли множество попыток захватить Покровск путем лобовых атак, охватов или окружения. Все эти попытки до сих пор не увенчались успехом несмотря на то, что длились они более 18 месяцев.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессора Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Напомним, в военной разведке Великобритании.подсчитали, что для захвата 100% территории четырёх аннексирвоанных областей путинской армии потребуется более четырех лет.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

