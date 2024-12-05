Силы обороны выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области – ОСГВ 'Хортица'

Военные Вооруженных сил Украины возобновили контроль над селом Новый Комар Донецкой области. Российских солдат удалось выбить из населённого пункта.

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Информацию подтвердил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает "Суспільне". Оккупанты понесли немалые потери, некоторых взяли в плен украинские военные.

"Врага выбили оттуда, и населенный пункт Новый Комар, расположенный в Волновахском районе Донецкой области и входящий в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны", – подчеркнул он.

Также о том, что украинские военные освободили село Новый Комар в Волновахском районе Донецкой области, 5 декабря сообщили аналитики DeepState. В боях за населенный пункт принимали участие бойцы 4-й отдельной штурмовой бригады имени Номана Челебиджихана.

По словам аналитиков, россияне понесли большие потери, многие сбежали к трассе. В плен взяты вражеские морпехи из 40-й БрМП РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне увеличили количество подразделений на оккупированной Кинбурнской косе. Для них важно удерживать позиции на этой части суши в Днепре, чтобы воспрепятствовать установлению контроля Сил обороны над Днепровским заливом.

В то же время для украинских защитников важно контролировать Кинбурнскую косу, чтобы сделать невозможным обстрелы с нее населенных пунктов Николаевщины и перекрыть для оккупантов возможность получать поддержку с моря.