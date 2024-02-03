Силы обороны за сутки отразили 29 атак врага в районе Авдеевки: в Генштабе прояснили ситуацию на горячих точках фронта

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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В течение суток 2 февраля на фронте произошло 77 боевых столкновений. Только на Авдеевском направлении украинские военнослужащие отразили 29 вражеских атак. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 3 февраля.

Всего враг нанес 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью 3 февраля российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 14 дронов типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 9 вражеских БПЛА.

Под авиационным ударом были Охримовка, Бударки, Черное, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Клещиевка, Белая Гора, Александрополь, Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Херсон, Саблуковка, Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Николаевка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.

Ранее сообщалось, что Украина страдает от нехватки боеприпасов, что мешает ей вести эффективную контрбатарейную борьбу. Это играет на руку российским оккупационным войскам, которые снова начали устанавливать стационарные огневые позиции на длительный период времени, не опасаясь их уничтожения.

Напомним, в России ранним утром 3 февраля прозвучали взрывы в Волгограде. Сообщается об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". После взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар.