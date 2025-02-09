Силы обороны захватили в плен оккупантов на Северском направлении: детали

За последние полтора года россияне так и не смогли продвинуться на Северском направлении – несмотря на более выгодное положение и преимущество в живой силе. Причина заключается в чрезвычайно больших потерях, которые здесь понесут российские войска: они составляют 1 до 10.

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Это приводит к усилению деморализации среди оккупантов, недавно воины бригады Нацгвардии "Рубеж" захватили здесь большое количество военнопленных: они просто не хотят воевать. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем "Antares" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Руслан Пиддубный в эфире телемарафона.

На Северском направлении, по его словам, российские войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону. Очередное наступление завершилось пополнением обменного фонда для возвращения из российского плена украинских воинов.

"Противник снова пытался малыми группами осуществить наступление на некоторых участках. Но у нас получилось его полностью остановить, отбить, и много личного состава противника попало к нам в плен. По допросу пленных – их морально-психологическое состояние на низком уровне. Та группа, что сдалась в плен, говорит, что желания воевать у них нет, потому что на этом направлении – Спорное, Верхнекаменское и так далее – они несут очень сильные потери", – рассказал Пиддубный.

Он добавил: вопреки преимуществам – более выгодным позициям и большему количеству личного состава – россиянам продвигаться на Северском направлении не удается. Слишком эффективно их здесь "денацифицируют".

"Именно на Северском направлении в течение последних полутора лет россияне не имели продвижений. Противник нес потери 1:10, то есть один это мы, 10 – потери противника. И надо понимать, что даже если ты имеешь очень большую армию, рано или поздно у тебя ресурс закончится. Что сейчас и происходит на Северском направлении. Положение географическое лучше у противника, здесь вопросов нет. Но с точки зрения наступления... Бригада "Рубеж" – это устойчивое подразделение, пусть пробуют дальше – будут нести еще большие потери", – подчеркнул командир батальона беспилотных систем "Antares".

Напомним, накануне, 8 февраля, потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, самолет, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

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