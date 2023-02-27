Силы ПВО на Днепропетровщине ''приземлили'' 2 вражеских ''шахеда'' - ПК ''Восток''

27 февраля вечером российские оккупанты предприняли очередную попытку обстрелять Днепропетровскую область. Для этого они применили БпЛА, предположительно "Shahed".

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Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Восток". Оба вражеских дрона были уничтожены.

"Сегодня вечером противником применены ударные БпЛА, предположительно "Shahed", в зоне ответственности ПвК "Восток". Во время удара силами и средствами зенитных ракетных войск уничтожены два вражеских БПЛА в Днепровском районе", – говорится в сообщении.

Кроме того, атаку беспилотников подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также отметил, что силы ПВО уничтожили вражеские летательные аппараты.

"Взрывы, которые слышали жители области – это работа ПВО. ПвК "Восток" уничтожены 2 вражеских БПЛА", – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 9 февраля оккупанты устроили атаку дронами по территории Украины. Силы ПВО по состоянию на 23.30 сбили несколько "шахедов" возле Днепра и Николаева, однако известно и о возможном попадании в Днепре, Запорожье и Виннице. На этот раз новая атака проходит на фоне сообщений о работе вражеской стратегической авиации в России.

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