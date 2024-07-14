Силы ПВО ночью сбили две ракеты и четыре разведдрона врага

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 14 июля обезвредили в небе две российские авиаракеты. Также защитники сбили четыре разведывательных дрона врага.

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Успешную боевую работу проделали бойцы из Воздушного командования "Восток". Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так, ночью в воскресенье были предупреждения о движении враждебных целей в направлении Запорожья и Днепропетровщины.

Защитники неба сбили на востоке две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69, а также четыре разведывательных БПЛА: три "Орлан-10" и один ZALA.

Из этих вражеских целей одна ракета и один дрон-разведчик силы ПВО уничтожены над Днепропетровской областью, отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 июля защитники неба сбили четыре из пяти "Шахедов", которыми атаковала Россия. Пятый дрон-камикадзе вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

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