Силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях: еще один дрон полетел в сторону Беларуси

В ночь на 13 июля российская террористическая армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. Всего враг запустил по территории нашей страны 5 БПЛА.

Мобильные огневые группы уничтожили 4 дрона. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Путинские войска запустили ударные дроны типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска. Четыре вражеских БПЛА были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях.

Еще один беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Напомним, войска России на протяжении 12 июля снова остреливали мирные громады в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атак врага есть разрушения.

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Также в этот день оккупанты сбросили КАБ на поселок Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских лиц и повреждены 12 частных домов.

А в Купянском районе прилет произошел по территории предприятия, в результате чего пострадали четверо мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля российские террористические войска весь день терроризировали обстрелами населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли по меньшей мере трое мирных жителей, среди которых 15-летний подросток.

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