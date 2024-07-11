Войска РФ в течение дня обстреливали Донетчину: среди погибших подросток, есть раненые

В четверг, 11 июля, российские террористические войска весь день терроризировали обстрелами населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли по меньшей мере трое мирных жителей, среди которых 15-летний подросток.

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Еще по меньшей мере 8 человек получили ранения, также много разрушений. О последствиях российских терактов в области сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, под огнем врага оказался Мирноград. Там от рук российских солдат погиб 15-летний подросток, еще три человека, в том числе 13-летняя девочка, получили ранения. Повреждены 18 домов и админздание.

В Новоселовке Первой Очеретинской громады 1 человек погиб и 1 ранен. В Райгородке Николаевской громады ранены 5 человек и повреждены 10 домов. Еще 1 человека россияне убили в Северске и ранили одного в Лимане.

"Этот длинный список жертв – очередное доказательство того, что россияне стремятся вчистую истребить наших людей. Единственный способ уберечься – эвакуация!" – напомнил Филашкин жителям области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в этот день оккупанты сбросили КАБ на поселок Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских лиц и повреждены 12 частных домов.

– Россияне обстреляли дроном-камикадзе Покровскую общину Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали два человека.

– Также захватчики ударили по Купянщине Харьковской области. Прилет произошел по территории предприятия, в результате чего пострадали четверо мужчин.

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