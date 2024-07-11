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Оккупанты атаковали Днепропетровщину дроном, пострадали два человека. Фото

Марина Погорилко
War
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Оккупанты атаковали Днепропетровщину дроном, пострадали два человека. Фото

В четверг, 11 июля, российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе Покровскую громаду Никопольского района на Днепропетровщине. В результате обстрела пострадали два человека.

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О последствиях очередного вражеского налета сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он уточнил, что 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколочные ранения, они будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, дроновая атака привела к повреждению частных домов, хозяйственной постройки, авто и линии электропередач.

Оккупанты атаковали Днепропетровщину дроном, пострадали два человека. Фото
Оккупанты атаковали Днепропетровщину дроном, пострадали два человека. Фото
Оккупанты атаковали Днепропетровщину дроном, пострадали два человека. Фото
Оккупанты атаковали Днепропетровщину дроном, пострадали два человека. Фото

Напомним, также утром 11 июля оккупанты ударили по Купянщине Харьковской области. Прилет произошел по территории предприятия, в результате чего пострадали четверо мужчин – один из них получил тяжелые ранения. Три человека госпитализированы.

Также 10 июля россияне обстреляли Вознесенск на Николаевщине. Погиб один человек, еще восемь пострадали, у всех состояние средней тяжести; среди раненых – мэр Вознесенска Евгений Величко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 июля оккупанты ударили по Днепру ракетами. В небо взвился дым, известно о разрушении: повреждения получили многоэтажка, предприятие, СТО. По меньшей мере, один человек погиб и шесть получили ранения.

– 10 июля россияне атаковали также Широкую Балку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали.

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