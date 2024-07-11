Оккупанты атаковали Днепропетровщину дроном, пострадали два человека. Фото

В четверг, 11 июля, российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе Покровскую громаду Никопольского района на Днепропетровщине. В результате обстрела пострадали два человека.

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О последствиях очередного вражеского налета сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он уточнил, что 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколочные ранения, они будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, дроновая атака привела к повреждению частных домов, хозяйственной постройки, авто и линии электропередач.

Напомним, также утром 11 июля оккупанты ударили по Купянщине Харьковской области. Прилет произошел по территории предприятия, в результате чего пострадали четверо мужчин – один из них получил тяжелые ранения. Три человека госпитализированы.

Также 10 июля россияне обстреляли Вознесенск на Николаевщине. Погиб один человек, еще восемь пострадали, у всех состояние средней тяжести; среди раненых – мэр Вознесенска Евгений Величко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 июля оккупанты ударили по Днепру ракетами. В небо взвился дым, известно о разрушении: повреждения получили многоэтажка, предприятие, СТО. По меньшей мере, один человек погиб и шесть получили ранения.

– 10 июля россияне атаковали также Широкую Балку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали.

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