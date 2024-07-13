Россияне обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения. Фото

Войска России на протяжении пятницы, 12 июля, снова остреливали мирные громады в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атак врага есть разрушения. К счастью, обошлось без жертв.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем канале в Telegram. По его словам, под вражеский удар снова попали Марганецкая и Покровская громады, а также Никополь.

Войска страны-агрессора били по населенным пунктам дронами-камикадзе и артиллерией.

По информации ОВА, повреждено промышленное предприятие. Там произошло возгорание. Также пожары были в трех хозяйственных постройках. Их уже потушили спасатели.

Еще несколько хозяйственных построек получили повреждения. Побито полтора десятка частных домов и административное здание. Разбиты авто, мопед, линии электропередач.

Накануне, 11 июля, россияне снова обстреляли дроном-камикадзе Покровскую громаду Никопольского района. В результате обстрела пострадали два человека.

Также в этот день оккупанты сбросили КАБ на поселок Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских лиц и повреждены 12 частных домов.

А в Купянском районе прилет произошел по территории предприятия, в результате чего пострадали четверо мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля российские террористические войска весь день терроризировали обстрелами населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли по меньшей мере трое мирных жителей, среди которых 15-летний подросток.

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