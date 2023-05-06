Силы ПВО ночью сбили все 'Шахеды', которые враг запустил по Украине: Игнат раскрыл детали

В ночь на 6 мая российские войска атаковали восток нашего государства иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности захватчики запустили из Азовского моря на Донетчину и Днепропетровщину 7 "Шахедов".

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Все вражеские дроны-камикадзе были сбиты силами ПВО. О 100% сбитии "Шахедов" сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Хочется поделиться другими хорошими новостями. Сегодня была ночь "Шахедов". Их было немного, всего семь. Из района Азовского моря летели и все семь были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской области. Воздушное командование "Восток" отработало. Имеем 100% реализацию сбитых "Шахедов", – рассказал он.

Игнат также добавил, что кроме иранских дронов захватчики применили для ударов по Украине свои С-300. Ракеты из этих комплексов летят по баллистической траектории, однако у украинских воинов уже начало появляться вооружение, позволяющее сбивать их.

При этом сколько бы современного вооружения для сбития ракет С-300 не было у украинской армии, самым эффективным всегда будет уничтожение этих комплексов на земле, в точке запуска, добавил представитель ВС ВСУ.

Напомним, в ночь на 6 мая оккупанты запустили по Днепропетровщине дроны. Силы ПВО над областью сбили 4 иранских "мопеда". Однако от падения обломков "Шахедов" выбиты окна в пяти частных домах, также повреждения получили два хозяйственных здания и линия электропередачи. Обошлось без пострадавших среди местных жителей.

А вот Марганецкую громаду Никопольского района российские террористы ночью обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град". Всего оккупанты выпустили полтора десятка снарядов из "Града". По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Последствия атаки выясняются.