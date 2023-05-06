Оккупанты ночью запустили по Днепропетровщине дроны: все сбили силы ПВО, в результате падения обломков есть повреждения

Ночью 6 мая российская террористическая армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Всего оккупанты использовали 4 беспилотника.

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В результате успешной работы сил противовоздушной обороны все 4 БПЛА были уничтожены. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, военные из воздушного командования "Восток" в очередной раз показали отличную работу и уничтожили все четыре "Шахеда". Обломки сбитых дронов упали в Синельниковском районе.

В результате паления обломков в пяти частных домах выбило окна. Также повреждения получили две хозяйственных постройки и линия электропередач. Местные жители, к счастью, не пострадали.

Также Лысак сообщил, что Марганецкую громаду Никопольского района российские террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град". Всего оккупанты выпустили полтора десятка снарядов из "Града". По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Последствия атаки выясняются.

Напомним, государство-агрессор Россия ночью 4 мая атаковало украинские города ракетами и дронами. Около трех часов взрывы прогремели в Киеве и Одессе – в столице отработала ПВО, а в городе на юге зафиксирован прилет с пожаром.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает атаковать украинские города ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136. Очевидно, что враг пытается поразить назначенные цели, однако за такими атаками скрываются и другие намерения россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные эксперты обнаружили у иранских дронов-камикадзе Shahed-136 двигатель, который основан на немецкой технологии. Ее Тегеран похитил почти 20 лет назад.