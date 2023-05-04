В Воздушных силах рассказали, почему РФ активно атакует Украину дронами

Российская террористическая армия продолжает атаковать украинские города ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136. Очевидно, что враг пытается поразить назначенные цели, однако за такими атаками скрываются и другие намерения россиян.

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С помощью массированных атак БПЛА российские оккупанты истощают запас зенитных ракет для противовоздушной обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские террористы атакую Украину не только "Шахедами". Враг также активно применяет ударные и разведывательные беспилотники российского производства.

Игнат подчеркнул, что около 80% воздушных целей силы украинской ПВО сбивают. Однако даже это идет врагу на пользу, ведь наш запас зенитных ракет в таком случае истощается.

"Вчера 4 БПЛА, два "Ланцета", "Мерлин", "Орлан" – это вечером. Потом еще два сбития подтвердили разведывательных БПЛА. "Шахеды" время от времени то 4 летит, то 6, то 12, то 24. Противник ставит себе такую цель, есть у них определенные задания. Цель применения "Шахедов" очевидная – они хотят поразить цель. Но, с другой стороны, они знают, что "Шахеды" будут уничтожены, примерно 80% уничтожается Воздушными силами. Они это прекрасно знают, но Шахедами они истощают нашу ПВО, заставляют нас показывать свои позиции. Работа зенитной ракетой по БПЛА показывает врагу откуда велась боевая работа", – сказал Игнат.

При этом спикер Воздушных сил подчеркнул, что одна из основных задач защитников украинского неба заключается в том, чтобы не допустить российскую авиацию на подконтрольную Украине территорию.

"Враг понимает, что мы уменьшаем запас зенитных управляемых ракет, а это то, что сегодня держит украинское небо на замке от вражеской российской авиации. Задание Воздушных сил – не допустить вражеской авиации на подконтрольной нам территории", – заявил Игнат.

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 4 мая устроила третью с начала месяца воздушную атаку на столицу Украины. Враг запустил в сторону Киева дроны-камикадзе типа Shahed и, вероятно, баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия ночью 4 мая атаковало Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства. Из них 12 БПЛА защитники неба сбили, но зафиксирован и прилет – по общежитиям одного из учебных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники неба над Украиной нанесли урон российским оккупантам на юге. Над Николаевщиной и Херсонщиной 3 мая воины уничтожили четыре российских беспилотника.