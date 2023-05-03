Два ударных и два разведывательных: Силы ПВО уничтожили 4 российских беспилотника на юге Украины

Защитники неба над Украиной снова нанесли урон российским оккупантам на юге. Над Николаевщиной и Херсонщиной 3 мая воины уничтожили четыре российских беспилотника.

Видео дня

Отлетали свое два российских ударных БпЛА "Ланцет", один "Мерлин-ВР" и 1 дрон оперативно-тактического уровня. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"3 мая 2023 года на Николаевщине и Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены четыре российских беспилотных летательных аппарата: 2 – ударные БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлин-ВР" и 1 БпЛА оперативно-тактического уровня ", – рассказали в ВС ВСУ.

Там добавили, что в противодействии вражеским беспилотникам на юге отличились воины мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады.

В то же время, по данным Генерального штаба ВСУ, всего за сутки на всех направлениях сбиты шесть вражеских БПЛА.

"В течение этих суток, наши защитники уничтожили 5 разведывательных БПЛА разных типов и один баражирующий боеприпас "Ланцет", – отмечено в вечерней сводке ГШ ВСУ на 18:00 3 мая.

Напомним, после обеда 3 мая во временно оккупированном Моспино на Донбассе раздался взрыв. По словам местных жителей, поражена стоянка российских вертолетов, также сообщалось о мощной детонации боеприпасов после "бавовны".

Несмотря на то, что видео со звуками детонации и густым дымом над местом прилета появились в сети, местный гауляйтер попытался заверить, что снаряд "упал в чистом поле", не причинив никакого ущерба.