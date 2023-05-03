Самые ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку: Силы обороны отразили 30 атак врага - Генштаб

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях украинские воины на протяжении 3 мая отразили более 30 вражеских атак: захватчики концентрируют усилия на полной оккупации Донбасса, особенно жестоко штурмуя Бахмут и Марьинку.

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Враг также устроил массированную ночную атаку иранскими дронами-камикадзе по территории нашего государства, а на оккупированной части Херсонщины захватчики прячутся за гражданскими, словно за живым щитом. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, в ночь на 3 мая российские войска совершили массированную атаку по украинским регионам с помощью дронов-камикадзе иранского производства, били также из других видов вооружений.

"В эти сутки, ночью, противник нанес очередной массированный удар по территории нашей страны, применив ударные БпЛА “Shahed-136/131". 21 из 26 этих дронов уничтожены нашими защитниками. В целом, враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – отметили в ГШ ВСУ, добавив, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На фронте же Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки подразделения Сил обороны Украины отбили около 30 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Тем временем украинские воины наносят врагу потери. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили 5 разведывательных БПЛА разных типов и один баражирующий боеприпас "Ланцет". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противник.

От метких ударов украинских воинов захватчики уже привычно прячутся за спинами гражданских.

"Чтобы хоть как-то обезопасить свой личный состав от огневого поражения сил обороны Украины, на временно захваченных территориях противник и дальше цинично использует местное население. В населенных пунктах Каховского района российские захватчики среди частных домов местных жителей размещают свои подразделения", – говорится в своде.

Ситуация на разных направлениях в течение суток была такой:

– На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка личного состава русских территориальных войск.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах РФ. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населённых пунктов Бучки Черниговской области; Басовка, Юнаковка, Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка в Харьковской области.

– На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешными были атаки оккупантов в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное и Пивденное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял также Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское.

– На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Красногоровка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли Времьевку, Новоселку и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области; Капуловку в Днепропетровской области; Антоновку и город Херсон.

Напомним, утром 3 мая в Генштабе сообщили, что накануне Силы обороны Украины уничтожили 520 оккупантов в сутки. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли уже 191 940 человек.