Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник на Днепропетровщине

Над Днепропетровщиной днем 13 июля украинские воины приземлили очередной вражеский БПЛА. Беспилотник проводил воздушную разведку.

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Полет российского разведывательного БПЛА прервали защитники из Воздушного командования "Восток". Об этом сообщили председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Минус" разведывательный беспилотник! Наши силы ПВО отработали по вражеской жестянке. Спасибо ВК "Схід" за круглосуточную защиту!" – написал Лукашук в своем Telegram-канале

Уничтожение разведывательного дрона над областью подтвердил и Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА отметил отличную работу украинских воинов.

О российском разведдроне над Днепропетровщиной мониторинговые каналы сообщали около полудня. Речь шла об "Орлане-10".

"Разведывательный БПЛА "Орлан-10" к северо-востоку от Днепра (Днепр-Новомосковск). Возможна работа ПВО",– сообщал Telegram-канал monitorwar в 12:02.

Российские БПЛА "Орлан-10" способны летать на высоте 1,5-2 км. Они хорошо видят, в то же время эти дроны трудно заглушить.

Выполняют "Орланы" разные задачи. Кроме ведения разведки они могут работать в качестве ретрансляторов, могут переносить небольшие РЭБы, чтобы создавать помехи в радиоэфире, с их помощью также россияне осуществляют корректировку огня.

Об уничтожении российского разведдрона в пригороде Днепра в monitorwar сообщили в 12:26.

Напомним, в ночь на 13 июля Силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях нашего государства. Пятый же "Шахед", по данным Воздушных сил ВСУ, полетел "погостить" в Беларусь.

Взрывной "привет" от РФ подтвердили и в самой Беларуси. Активисты мониторингового сообщества "Беларускі Гаюн" отметили, что российский "шахед", запущенный по Украине, три часа кружил над Беларусью, а затем исчез. Белорусские военные были вынуждены поднимать в воздух авиацию.