Российский 'шахед', запущенный по Украине, три часа кружил над Беларусью и скрылся

В ночь на 13 июля Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Один из этих БПЛА, вероятно, около 3 часов ночи вошел в воздушное пространство Беларуси через белорусско-украинскую границу в Гомельской области.

Видео дня

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Дрон кружил над страной почти три часа и, судя по всему, долетел до Витебска и исчез.

ВВС и войска ПВО РБ в 5 утра снова поднимались по тревоге для перехвата. Вертолет Ми-24 и истребитель Су-30 полтора часа безуспешно патрулировали юго-восток Витебской области.

Дальнейшая судьба "шахеда" на территории Беларуси неизвестна. Информации о его сбитии или падении нет. Белорусская авиация вернулась на место постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что В ночь на 13 июля российская террористическая армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. В целом враг запустил по территории нашей страны 5 БПЛА. Мобильные огневые группы уничтожили 4 дрона. Еще один беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Напомним, что вечером 11 июля во время очередного дронового удара России по Украине один из вражеских Shahed-136 пролетал над территорией Беларуси. Армия РБ знала об этом, ведь ее вертолет Ми-24 и истребитель "контролировали" российскую атаку по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!