Россия атаковала Украину шестью 'Шахедами' и двумя 'Искандерами': сбиты все дроны

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 11 июля отражали очередную атаку российских ударных БПЛА типа Shahed. В небе над рядом регионов защитникам удалось сбить все шесть таких целей.

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В то же время оккупанты ударили баллистикой по Сумщине. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, Сумскую область враг атаковал двумя ракетами "Искандер-М" с территории Курской области РФ. А из российского Приморско-Ахтарска на наши регионы было направлено шесть дронов-камикадзе Shahed-131/136.

Все вражеские БПЛА удалось сбить в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 10 июля силы ПВО сбили 14 "Шахедов". В общем тогда РФ запустила по Украине 20 дронов-камикадзе и пять ракет разного типа – шесть средств нападения не достигли своих целей, но были и попадания.

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