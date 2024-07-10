Россия запустила по Украине 20 'Шахедов' и пять ракет: сбито 14 дронов, шесть средств нападения не достигли целей

Силы противовоздушной обороны ночью 10 июля уничтожили 14 из 20 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В то же время враг также ударил по Украине пятью ракетами разных типов.

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Ряд средств нападения не достиг целей, но, к сожалению, есть и попадания. Об отражении воздушного нападения уничтожения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что ночью в среду агрессор атаковал нашу страну одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из временно оккупированного Крыма. Также оккупанты направили 20 "Шахедов" из Курской области РФ.

В результате боевой работы защитники неба сбили 14 дронов-камикадзе в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ривненской областях.

К отражению атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и радиоэлектронной борьбы.

"Ракетами атакована портовая инфраструктура Одесщины. В результате активного противодействия три вражеских Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей", – пояснил Олещук.

Подтверждено, что этой ночью российские "Шахеды" атаковали энергообъект на Ривненщине: это привело к частичному и непродолжительному обесточиванию потребителей. Специалисты проводили аварийно-восстановительные работы.

На Днепропетровщине защитники неба уничтожили один вражеский БПЛА, из-за падения обломков которого загорелась сухая трава – пожар был ликвидирован. Еще один дрон сбили в небе над Звенигородщиной Черкасской области – без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, страны-члены НАТО могут обсудить на саммите в Вашингтоне вопрос сбития польской ПВО российских ракет над Украиной. Это произойдет, если соответствующую тему поднимет глава польского правительства Дональд Туск.

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