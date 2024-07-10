Оккупанты совершили атаку на энергообъект Ривненщины: идут восстановительные работы

Страна-агрессор Россия ночью 10 июля атаковала энергетическую инфраструктуру Ривненской области. В регионе поврежден один из объектов.

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Сейчас там ведутся аварийные работы. Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В ночь на среду российские оккупанты запустили по Украине группы дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

"Враг совершил атаку БПЛА на энергообъект на Ривненщине", – подтвердили в "Укрэнерго".

Отмечается, что это на время привело к обесточению бытовых и промышленных потребителей в отдельных районах.

"Энергопитание для всех потребителей возобновлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", – добавили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских обстрелов Украина потеряла более половины своих энергетических мощностей. Западные СМИ пишут, что это может привести к значительным перебоям с отоплением и водоснабжением в стране зимой.

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