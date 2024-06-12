Силы ПВО сбили все ракеты и дроны, которыми враг пытался атаковать Киев

В ночь на 12 июня российские захватчики нанесли очередной удар по Киеву. В направлении украинской столицы враг запустил ракеты и дроны-камикадзе, есть информация также о применении баллистики.

По итогам двухчасового воздушного боя силы ПВО уничтожили все вражеские средства воздушного нападения. Подробности сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он рассказал: во время ночной комбинированной атаки враг применял разные типы вооружений.

"Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БпЛА..Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", – отметил Попко.

Воздушная тревога в столице этой ночью длилась почти два часа – и силы ПВО блестяще отразили вражескую атаку.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены! Снова должны профессионализм воинов ПВО. Их отличная работа еще раз сохранила жизнь киевлян! Точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы. По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений", – подчеркнул Попко.

Он добавил, что окончательные данные о ходе отражения ночного удара врага и его последствиях еще уточняются.

"Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева. И для эффективности своих ударов рашисты будут искать новые и новые комбинации, чтобы пробить нашу противовоздушную оборону. Так что никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Всегда находитесь в укрытиях во время опасности". Берегите себя и своих близких. И верьте в нашу Победу!" – призвал Попко.

Напомним, ночью OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". В воздух государство-агрессор подняло по меньшей мере четыре стратегических бомбардировщика Ту-95. Три из них взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, а еще один – с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.

Около 2:30 стало известно, что вражеские самолеты совершили пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Саратовской области. Одновременно враг устроил атаку на Украину с применением "Шахедов". По воздушным целям работали силы ПВО.