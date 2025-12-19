Силы специальных операций поразили российский патрульный корабль 'Охотник': первые подробности. Фото

Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили в Черном море российский патрульный корабль проекта 22460 "Охотник". Об этом стало известно в пятницу, 19 декабря.

Об этом информировали мониторинговые каналы. В ССО ВСУ подтвердили поражение корабля, опубликовав его фото.

"Гойда? Детали позже", – сказано в сообщении.

Мониторы отмечали, что акваторию поражения уточнят в ССО, однако по их информации, оно произошло именно в Черном море.

Что известно о корабле "Охотник"

Патрульные корабли проекта 22460 "Охотник" – это серия российских патрульных пограничных кораблей охраны территориальных вод, патрулирование 12-мильной пограничной зоны, могут быть отнесены к малым корветам.

Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа, для проведения аварийно-спасательных работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий. Наряду с охраной границы в задачу кораблей этого класса могут входить операции по борьбе с терроризмом и морским пиратством.

Корабли могут нести службу при волнении моря в 6 баллов, при этом свободно маневрировать. Они имеют новую форму корпуса и повышенную мореходность – скорость на спокойной воде до 28 узлов. Внешние обводы корабля разработаны с применением элементов стелс-технологии.

Вооружение такого корабля может включать 30-мм артиллерийскую установку АК-630 и 12,7-мм пулемет КОРД, а также ПЗРК "Игла" и "Верба", 14,5-мм морскую тумбовую пулеметную установку. Также возможно размещение пусковых установок ПКР Х-35У "Уран" и артустановок А-220М.

Как пишет"Милитарный", на Черном море россияне имеют шесть кораблей этого проекта: "Рубин" (350), "Жемчуг" (352), "Изумруд" (354), "Аметист" (355), "Проворный" (406), "Безупречный" (351).

"Корабли этого проекта неоднократно привлекались к гибридной агрессии против Украины. Например, перед началом широкомасштабного вторжения корабли прикрывали незаконную добычу песка в Каркинитском заливе. Там фиксировались патрульные корабли "Безупречный" (351), "Проворный" (406) и "Аметист" (355)", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, после успешного поражения подводным дроном Sub Sea Baby российской подводной субмарины класса "Варшавянка" у врага в боеспособном состоянии в Черном море осталось только две единицы таких лодок из четырех на начало войны. Поэтому это не только просто "минус" один носитель крылатых ракет "Калибр" у захватчиков, а еще одна очень важная веха на пути очищения Черного моря.

