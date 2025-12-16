Половина пути уже пройдена: сколько подлодок 'Варшавянка' осталось у России в Черном море

После успешного поражения подводным дроном Sub Sea Baby российской подводной субмарины класса "Варшавянка" у врага в боеспособном состоянии в Черном море осталось только две единицы таких лодок. Таким образом, это не только просто "минус" один носитель крылатых ракет "Калибр" у захватчиков, это еще одна "очень важная веха на пути очистки Черного моря".

Так считают эксперты издания Defense Ехргеѕѕ. Они отмечают, что с уничтожением указанной субмарины "половину пути уже пройдено".

О чем речь

636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО это субмарина Improved Kilo) – серия многоцелевых подводных лодок, их предполагалось строить в больших количествах на экспорт в страны Варшавского договора, поэтому проект и имеет такое название. Лодка предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

По состоянию на июнь 2025 года из запланированных к строительству в России 36 подводных лодок было построено только 32. Практически все они (а точнее – 30) уже в составе флотов Китая, Вьетнама, Алжира и страны-агрессора РФ.

Сколько "Варшавянок" есть у врага

Сейчас в РФ не в боеспособном состоянии 50% всех этих субмарин от количества, которое было на момент вторжения. Потому что по состоянию на 24 февраля 2022 года в Черном море находились Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Какая именно из трех имеющихся до недавнего времени в РФ в Черном море подводных лодок класса "Варшавянка" была поражена подводным дроном Sub Sea Baby, пока неизвестно. Но в целом это означает, что у врага их осталось в боеспособном состоянии до двух единиц, считают в Defense Ехргеѕѕ.

Осталось без внимания

Формально еще у захватчиков "находится в строю" субмарина проекта "Палтус" Б-871 "Алроса". Но по имеющейся информации она не является носителем крылатых ракет "Калибр" и вообще "возможность ее использования в этой войне под вопросом", отмечают эксперты.

Отдельно специалисты подчеркнули, что без внимания осталось, как именно украинский подводный дрон смог зайти в бухту Новороссийска "мимо боновых и других заграждений на входе в военно-морскую базу". Ведь такие объекты считались защищенными от подводных угроз. Более того, о существовании в Украине подводных дронов агрессоры знали.

Что предшествовало

Почему поражение одной из четырех вышеназванных субмарин равно выведению из строя половины всех таких лодок? Потому, что Б-237 "Ростов-на-Дону" был поражен ранее, причем дважды. Впервые это произошло еще в сентябре 2023 года и это также был первый в истории случай, когда поразить подводную лодку удалось крылатой ракетой. Второй раз – в августе 2024 года, после чего эта подводная лодка "затонула на месте".

Последнее поражение "Варшавянки", которое состоялось в порту Новороссийск 15 декабря, стало возможным благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину.

На видео здесь хорошо видно сам взрыв в районе хвостовой части субмарины, которая находится под водой. За счет этого должны быть повреждены винты, вал, рулевые механизмы подводной лодки и ряд других узлов и агрегатов.

Как сообщал OBOZ.UA, поражение этой лодки, из-за отсутствия возможности отремонтировать судно, фактически можно приравнять к его уничтожению. Это создает для страны-агрессора России долгосрочные и необратимые потери подводных сил.

