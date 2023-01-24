В оккупированном Симферополе прозвучала серия взрывов: что известно о ''бавовне''

Во временно оккупированном Симферополе вечером 24 января прогремела серия взрывов. Местные насчитали четыре "хлопка", после чего российские пропагандисты поспешили успокоить население: мол, в Крыму все спокойно, а взрывы – это уничтожение военными РФ неразорвавшихся боеприпасов.

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Сообщения в местных Telegram-каналах о "бавовне" начали появляться около 16:30 (по Киеву). "Что-то все время взрывается в Симферополе, да так, что стекла дрожат на протяжении пяти минут, у кого как обстановка?" – написали в одной из групп, поддерживающих РФ.

Собеседники "Суспільне Крим" подтвердили, что громких звуков было несколько. Их слышали в разных районах города: на улице 51-й армии, в районе автовокзала, ТРЦ "Меганом".

"Слышно было как в небе взрывается", – заявил один из жителей оккупированного полуострова.

В селе Доброе Симферопольского района слышали два громких взрыва со стороны военного гарнизона в Перевальном, а жители соседнего села Краснолесье после взрыва заметили небольшие клубы дыма.

Пропагандисты потом написали, что на полигоне в Перевальном были уничтожены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что украинская армия смогла бы с помощью западных танков освободить свои территории от российской оккупации. Возвращение Крыма, по его мнению, будет играть ключевую роль.

– Ранее в оккупированном Севастополе патриоты организовали очередную акцию сопротивления. В городе появились листовки, осуждающие войну РФ против Украины.

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