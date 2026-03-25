Символический 'подарок' врагу: в Генштабе подтвердили поражение нефтетерминала Усть-Луга в Ленинградской области. Фото и видео

В ночь на 24 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем, Силами специальных операций, Главным управлением разведки и Государственной пограничной службой провела успешную операцию на территории Ленинградской области в РФ. В результате поражена инфраструктура нефтяного терминала порта Усть-Луга.

Об этом сообщили в Telegram-каналах Генеральный штаб ВСУ, СБУ и ССО 25 марта. Кроме того, наши военные нанесли удары по узлам подразделений противника на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

"В ночь на 24 марта во время совместной операции Силы обороны Украины поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ", – говорится в сообщении.

