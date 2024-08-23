'Система не работает': Шмыгаль поручил Минобороны и Минздраву урегулировать прохождение ВВК ранеными военными

Раненым военнослужащим упростили прохождение военно-врачебной комиссии еще в прошлом году. Однако до сих пор возникают ситуации, когда защитники, получившие ранения на фронте, вынуждены сами ходить на ВВК. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерствам здравоохранения и обороны разобраться, почему так происходит.

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Об этом премьер сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Прямую трансляцию из парламента вел на YouTube-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Я прошу Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения принять меры. Ведь это совершенно недопустимо, когда раненый боец должен ходить на какую-то ВВК. Еще раз прошу с этим разобраться, обратить на это внимание", – заявил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул – если случаются ситуации, когда раненых защитников отправляют на ВВК, это значит, что "система не работает".

Все необходимые документы, по которым ВВК должна приходить к раненым военным, приняты, подчеркнул премьер-министр.

Напомним, раненым военнослужащим упростили оформление отпусков и увольнений. Теперь для этого не нужно возвращаться в воинскую часть. Соответствующий закон 28 июня 2023 года подписал президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны совместно с Минздравом, Минцифрой и общественными организациями внес изменения в законодательство, которые упрощают прохождение ВВК для военных. В частности, раненым военнослужащим значительно упростили порядок реализации постановлений военно-врачебных комиссий.