Система РЭБ бессильна: в РФ показали последствия работы украинских дронов 'Баба Яга'. Фото

В России откровенно признают, что украинские дроны под названием "Баба Яга" - "большая проблема". Всего три таких БПЛА полностью уничтожили склад ГСМ армии РФ на Донецком направлении.

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Об этом сообщает Telegram-канал " Досье шпиона ", который ведется от имени работника одной из спецслужб. По его данным, после удара по складу в январе 2024 года было уничтожено 11 автомобилей, убиты и ранены несколько военнослужащих РФ.

Как отмечает российский паблик, украинскому дрону не мешают системы радиоэлектронной борьбы, даже такие, как "Гроза", не в состоянии привести к потере управления. Также малоэффективны антидронные ружья.

"Бабой Ягой" русские солдаты называют украинские дроны-бомберы. Они появляются преимущественно ночью, уничтожают цель и исчезают в темноте. Перехваты разговоров россиян свидетельствуют о том, что именно "Баба Яга" заставила захватчиков существенно корректировать свою тактику по всей линии фронта.

Одна "Баба Яга" "живет" в среднем 8-12 вылетов. Каждый второй ее "рейс" удачен. С начала 2023-го дронами-бомберами Украина уничтожила тысячи единиц российской техники общей стоимостью в миллиарды долларов.

Средняя стоимость одного такого дрона – пара десятков тысяч долларов. Однако за 1 грн, потраченную на создание дрона-бомбера, удается нанести врагу ориентировочно в более чем 100 раз больший ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA, в России украинский дрон упал на территории завода "Невский мазут" (Ленинградская область), там возник пожар. В ГУР подтвердили OBOZ.UA, что украинский беспилотник выиграл "поединок" с российским ПВО.

Ранее военные Силы обороны Украины показали, как применяют на передовой против врага новые дроны-камикадзе отечественного производства "Мамонт". Украинским бойцам удалось снять его работу на камеру. Защитники отметили, что ударный беспилотник залетел в траншею российских окупантов.

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