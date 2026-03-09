'Ситуация динамичная': украинский военный рассказал, что происходит в районе Покровска. Видео

На Покровском направлении продолжаются активные боевые действия, ситуация на этом участке фронта остается напряженной и меняется почти постоянно. Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников, пытаясь усилить давление на оборону.

В то же время Силы обороны Украины удерживают важные рубежи и сдерживают продвижение противника к городу. Об этом рассказал командир 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Ярослав Мазур.

По его словам, подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на подступах к городу Покровск, а также в некоторых районах северной и северо-восточной части города.

Украинские военные удерживают важные оборонительные рубежи на северных подходах к населенному пункту. Контроль над рядом стратегических высот и ключевых дорог позволяет сдерживать российские силы и не дает противнику быстро продвинуться непосредственно к городской застройке.

Мазур отметил, что ситуация на этом направлении постоянно меняется из-за интенсивных атак российских сил.

"Наши силы удерживают ключевые рубежи на северных подходах, контролируют ряд важных высот и дорог, что позволяет сдерживать противника от быстрого продвижения непосредственно к городским застройкам. Ситуация динамичная, линия боевого соприкосновения постоянно меняется из-за активных штурмовых действий противника", – отметил Мазур.

По его словам, российская армия продолжает наращивать силы на этом направлении. Противник перебрасывает дополнительные штурмовые подразделения и технику, пытаясь сохранять высокий темп наступательных действий.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты усилили активность на севере Мирнограда и пытаются давить на позиции ВСУ. При этом украинские подразделения удерживают рубежи и не позволяют противнику продвинуться.

