'Ситуация изменилась из-за погоды': военный рассказал, что происходит на Волчанском направлении. Видео

Российская армия предпринимает попытки продвижения в пригороде Волчанска Харьковской области, однако украинские силы заблаговременно реагируют и уничтожают противника еще во время движения. Несмотря на сложные погодные условия, ситуация на направлении остается контролируемой, хотя сам город почти полностью разрушен.

Основные попытки продвижения противника фиксируют в районе села Синельниково вблизи Волчанска. Об этом сообщил командир экипажа беспилотных систем спецотряда "Тайфун" НГУ для Киев 24.

Российские военные действуют малыми боевыми группами, пытаясь воспользоваться сложными погодными условиями и ограниченной видимостью. Военный отмечает, что украинские подразделения заранее выявляют такие перемещения и наносят удары по противнику еще на маршрутах выдвижения. Для этого активно применяют беспилотные системы, которые позволяют контролировать подходы к позициям даже в сложных метеоусловиях.

"Бан" отмечает, что погода действительно повлияла на динамику боевых действий, однако критических изменений не произошло. Украинские бойцы продолжают выполнять боевые задачи и удерживать оборону.

В то же время состояние самого Волчанска он описывает как катастрофическое – по его словам, около 90% городской инфраструктуры разрушено в результате постоянных обстрелов. Город фактически находится в руинах, однако оборона на направлении продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия за прошедшие сутки благодаря численному превосходству пыталась прорвать оборону ВСУ на Южно-Слобожанском направлении. Оккупанты пытаются обходить Волчанск, поэтому бои завязались на его окраинах.

