Ситуация к югу от Работино нестабильна, тактически важные укрепления несколько раз переходили из рук в руки – ISW

Оккупационные войска России прибегают к тактическим контратакам в районе Работино в пределах эластичной обороны от наступательных действий ВСУ на западе Запорожской области. Ситуация южнее села нестабильна.

В частности потому, что некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября и показывающие, как Силы обороны наносят удары по оккупантам, пытающимся войти в систему траншей примерно в 1 км юго-западнее Работино. Бои разворачивались у дороги T0408 Работино – Токмак.

"На кадрах от 13 сентября видно, что украинские войска раньше занимали сегменты этой траншеи и, похоже, потеряли ее во время контратак россиян между 13 и 30 сентября. Мы перекодировали этот район от контрнаступления Украины до наступления России", – объяснили в ISW.

Там отметили, что украинский военный проанализировал кадры местности и подчеркнул, что упомянутая подконтрольная оккупантам траншея является опорным пунктом во взаимосвязанной системе окопов, огневых систем и блиндажей, расположенных между Работино и Новопрокоповкой.

Защитник добавил, что окопы соединены между собой подземными туннелевидными сооружениями и российские силы, прежде всего, защищают эти позиции, имеющие тактическое значение на участке между указанными населенными пунктами.

Аналитики сделали акцент еще и на видеоролик с геолокацией, опубликованный пропагандистами 1 октября, на котором российские войска якобы наносят удар по украинской машине к югу от середины трех траншей и примерно в 1 км к западу от крайней восточной траншеи в системе этой обороны.

По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что украинские силы контролируют крайнюю восточную траншею и пытаются продвинуться на запад, чтобы отбить оставшиеся две траншеи, соединенные блиндажи и огневые позиции.

В то же время отмечается: доступные спутниковые изображения показывают, что российские войска уничтожили эту машину между 25 и 28 сентября, указывая на то, что они отбили украинскую атаку и возобновили свои позиции вблизи систем траншей в конце сентября.

"Сообщение о продолжении присутствия российских сил в западных и центральных траншеях свидетельствует о том, что они проводят успешные ограниченные тактические контратаки к югу от Работино и что тактическая ситуация в этом районе является сложной и динамичной", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская разведка указывала, что Россия бросила под Работино 10 тыс. "элитных" десантников. При этом подразделения ощутимо недоукомплектованы, и командование использует их как обычную пехоту.

