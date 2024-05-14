'Ситуация критическая': в МВА заявили, что Волчанск почти разрушен из-за российских обстрелов

В последние дни российские захватчики не прекращают обстрелов города Волчанск на Харьковщине. Из-за вражеских атак населенный пункт практически разрушен, ситуация там крайне тяжелая.

Украинские воины контролируют город, однако небольшие группы оккупантов пытаются зайти на окраины Волчанска, там идут стрелковые бои. О текущей ситуации рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире телемарафона.

"Ситуация на сегодняшний день такая же трудная и критическая, как вчера и позавчера. Потому что враг постоянно обстреливает город. Город почти разрушен. ВСУ защищают наш город, он полностью под контролем, но есть небольшие группы, которые пытаются зайти на окраины города. Поэтому там идет стрелковый бой", – отметил чиновник.

Гамбарашвили добавил, что боеприкосновения на окраинах города практически не прекращаются – так же как непрерывными остаются обстрелы, которые враг ведет по населенному пункту, создав в Волчанске катастрофическую ситуацию.

"Поэтому ситуация крайне тяжелая. Что касается жителей города, мы проводим эвакуацию населения. Большинство людей самостоятельно выехали на своем автотранспорте. Сейчас мы занимаемся тем населением, которое не имеет возможности самостоятельно уехать", – подчеркнул глава Волчанской МВА.

Напомним, по состоянию на 10 часов утра 14 мая в Генштабе подтвердили, что ВСУ сменили позиции в районе Лукьянцев в Харьковской области ради сохранения жизни военных. Там также рассказали, что на линии столкновения произошли десятки атак врага, большинство из них к моменту публикации сводки еще продолжались.

Также сообщалось, что ВСУ проводят прочесывание городской застройки в Волчанске.