Ситуация может измениться кардинально: эксперт назвал три сценария размещения в Украине иностранных миротворцев

Для Украины якобы рассматривают три возможных сценария размещения иностранных миротворцев, идею которого обсуждают некоторые страны-партнеры. Однако большинство из них недейственные, поскольку их реализация не выглядит понятной, и там не звучит главное – принуждение агрессора России согласиться на прекращение огня на таких условиях.

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Но ситуация в этом вопросе может измениться кардинально в ту или иную сторону, и во многом это зависит от ожидаемых политических изменений на Западе. Такое мнение высказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, первый сценарий – это размещение миротворцев в Украине только в качестве учебной миссии. Но непонятно, как оно будет влиять на ситуацию безопасности на территории страны.

"Второй сценарий – это когда наши партнеры, которые согласятся на эту миссию, могут прикрывать Киев и, например, границы с Беларусью. На днях была информация, что Франция даже проводила подобные учения на местности, что очень напоминает, как нужно действовать на территории Украины", – прокомментировал собеседник.

Он предполагает, что в таком случае Силы обороны Украины будут решать все военные вопросы, в том числе и для возобновления своих территорий. Специалист подчеркнул, что в этом вопросе полны решимости работать вместе Украина и Британия – для утверждения принципов устава ООН, реформирования Совета безопасности, чтобы обеспечить их способность отвечать на вызовы и сделать их более репрезентативными к реалиям современного мира, и в дальнейшем поддержать Хельсинкский заключительный акт, который имеет большое значение для глобальной безопасности и процветания.

"Здесь подчеркивается, что надо сохранить существующий мировой порядок, по которому есть признанные границы. В принципе, введение каких-то сил наших партнеров будет временным актом – для того, чтобы зафиксировать что-либо, чтобы не дать дальше развиваться этой войне. Но в целом проблема решена не будет, потому что не будет возвращения к Хельсинкскому заключительному акту", – говорит Рябых.

Он подчеркнул: если останавливать боевые действия сейчас и вводить в Украину миротворческие силы каких-то стран, все, в том числе и Россия, будут понимать, что это временная мера. Поэтому эксперт считает, что тема миротворческой миссии рассматривается прежде всего, чтобы оказывать психологическое давление на агрессора и показать решительность в том, что Запад не отступится от поддержки Украины, от возвращения к признанным границам.

По его словам, третий сценарий – это уже сугубо военный подход, который может реализовываться на той линии столкновения, которая на тот момент стабилизируется.

"Будет прекращен огонь, будут размещены наблюдатели, и эта линия будет контролироваться наземными постами из з войск других стран. Там будут патрулировать вертолетами, самолетами. Затем три зоны, где еще в резерве стоят какие-то оперативные силы, будут выдвигать резервы и т. п., если россияне будут нарушать этот режим прекращения огня. Но Это серьезная "машина", которую там нужно разворачивать, финансировать, в которую можно привлекать от 30 до 100 тысяч контингента. Это также тот сценарий, который хорошо ложится на бумагу, но как он будет реализован… Тем более что нет основного – принуждения Российской Федерации согласиться на прекращение огня на таких условиях", – отметил Рябых.

Он в основном оценивает разговоры о возможности развертывания миротворцев в Украине не как реализацию такого варианта в случае прекращения войны, а как своеобразное давление на РФ. В то же время отмечает, что заявления на эту тему усиливаются на фоне вероятного прохождения той точки, когда ситуация может измениться кардинально – либо в одну, либо в другую сторону.

"Это мы сейчас ждем. Реальные действия – реальная администрация, которая уже вступит в полные права в США. Поэтому сейчас, на фоне такой неопределенности, более точные прогнозы давать – очень неблагодарное дело", – подытожил представитель Defense Express.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне издание The Telegraph известило, что отправление миротворцев в Украину рассматривают Франция и Британия. В то же время президент Владимир Зеленский пояснил, что речь идет лишь об идее в рамках обсуждения сотрудничества Киева с ключевыми союзниками по достижению мира и разработке эффективных гарантий безопасности.

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